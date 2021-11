Senioren um Geld gebracht

Osnabrück. Anderthalb Jahre nach einem Schlag gegen eine als falsche Polizisten agierende Betrügerbande sind mehr als die Hälfte der 32 Tatverdächtigen von bundesdeutschen Gerichten verurteilt worden. Die Urteile reichen von neun Monaten bis zu sechs Jahren Gesamtfreiheitsstrafe, teilte die Polizeidirektion Osnabrück am Freitag mit.

Den 32 Tatverdächtigen wurden 93 Taten in zehn Bundesländern zugeordnet, mehr als 50 davon in Nordrhein-Westfalen. Dabei wurden rund 2,6 Millionen Euro erbeutet. Den Anlass für die Ermittlungen hatte 2018 der Sohn einer 80-Jährigen in Osnabrück gegeben. Er informierte die Polizei über Anrufe angeblicher Polizisten an seine Mutter. Im Februar 2020 wurde von Ermittlern zusammen mit türkischen Behörden das rund 70 Mitglieder starke Netzwerk zerschlagen. Aus Callcentern in der Türkei wurden die Opfer in Deutschland angerufen. Dabei stellten sich die Anrufer als Polizisten oder Staatsanwälte vor und brachten die Senioren dazu, große Mengen Geld oder andere Wertgegenstände an angebliche Polizeibeamte herauszugeben. dpa