Sem Eisinger siegt bei DSDS

Köln. Er hat mit seiner Stimme überzeugt und sich keine falschen Töne geleistet: Sem Eisinger aus Frankfurt am Main ist Deutschlands neuer „Superstar“. Der 29-Jährige setzte sich in der dritten RTL-Live-Show am Samstagabend gegen Monika Gajek (21), Lorent Berisha (19) und Kiyan Yousefbeik (25) durch. Bei Eisinger waren sich die Zuschauer, deren Anrufe über den Sieger entschieden, und die Jury einig. Im Finale sang Eisinger seinen eigenen Song „Don’t Let Me Go“. Der Gewinner erhält 100 000 Euro und einen Plattenvertrag. dpa (Bild: Henning Kaiser/dpa)

