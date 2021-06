Selfies und der Wahn zur Schönheit

Lindau. Seit mehr als 30 Jahren erfüllt Werner Mang Schönheitswünsche. Immer mehr junge Menschen schicke er aber wieder weg, sagt der Leiter der Bodenseeklinik für plastische Chirurgie in Lindau. „Heute hatte ich hier wieder ein 13 Jahre altes Mädchen, das die Nase von Kylie Jenner haben wollte“, sagt er. „Diese Entwicklung ist krank. Mark Zuckerberg hat Monster erschaffen.“

Soziale Medien und Fotofilter als Treiber eines neuen Schönheitswahns bei Jugendlichen? Auch der plastische Chirurg Alexander Hilpert sieht darin eine gefährliche Entwicklung. „Wer häufig Bilder von sich versendet, will auch schöner aussehen“, sagt der 56-Jährige, der in Duisburg und Düsseldorf praktiziert. „Das hat sich in den letzten Jahren extrem verstärkt, diese Anfragen kommen inzwischen täglich.“

Deutlicher Anstieg bei Tiktok

Verlässliche Zahlen dazu liegen der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC) nicht vor. In seiner Jahresstatistik 2020 erfasste der Verband nur tatsächlich vorgenommene Eingriffe und die Motivation dazu, nicht aber die abgelehnten Anfragen. Demnach legten Patienten nur in 2,3 Prozent der Fälle digital bearbeitete Vorlagen von sich selbst als Zielvorstellung vor – ein Minus von 11,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Ende 2020 vorgestellten JIM-Studie zufolge haben Jugendliche im Pandemie-Jahr 2020 Instagram, Snapchat, Tiktok und Co. gegenüber dem Vorjahr häufiger genutzt. Am deutlichsten war der Anstieg demnach bei Tiktok: Die Zahl der Jugendlichen, die angaben, die App mindestens mehrmals wöchentlich zu nutzen, stieg um 19 Prozent. Besonders beliebt war die App bei 12- bis 15-Jährigen.

Doch auch Erwachsene sehen sich wegen der Pandemie immer öfter selbst auf dem Bildschirm: Video-Konferenzen gehören für viele inzwischen zum Alltag. Nach Angaben der DGÄPC ging es bei Schönheitseingriffen 2020 auffällig häufig um Veränderungen im Gesicht. dpa