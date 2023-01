Sechsjähriger schießt auf Lehrerin

Newport News. Ein Erstklässler hat in seiner US-Grundschule auf seine Lehrerin geschossen und sie dabei lebensgefährlich verletzt. Das teilte die Polizei der Stadt Newport News am Freitag (Ortszeit) auf Twitter mit. Der sechs Jahre alte Schüler der Richneck-Grundschule im US-Bundesstaat Virginia befinde sich in Polizeigewahrsam, hieß es. Bei dem Vorfall am Freitagnachmittag seien keine Schüler verletzt worden. Einen Tag nach der Tat sei der Zustand der Lehrerin stabil, teilte die Polizei am Samstag mit.

Ein Polizist vor der Richneck-Grund-schule. © Schuerman/The Virginian-Pilot/AP/dpa

Auslöser des Vorfalls sei ein Streit im Klassenraum gewesen, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf die Behörden. Der Junge habe mit einer Handfeuerwaffe einmal auf die Lehrerin, die zwischen 30 und 40 Jahren alt sei, geschossen, sagte Steve Drew, der Leiter des Newport News Police Department, auf einer Pressekonferenz. „Das war kein versehentlicher Schuss.“ Nun müsse geklärt werden, woher die Waffe kam und wie sich der Vorfall ereignet habe. Die Ermittlungen dauerten an.

Woher kam die Waffe?

Der Vorfall mit dem ungewöhnlich jungen Verdächtigen wirft viele Fragen auf. Die Polizei machte laut US-Medien zunächst keine Angaben dazu, ob der Junge die Waffe zu Hause, in der Schule oder anderswo entwendet habe. Wegen des Alters des Verdächtigen könnten die Ermittler möglicherweise auch die Eltern oder andere Erwachsene in den Blick nehmen, schrieb die „New York Times“ am Samstag. Nach dem Gesetz in Virginia sei es verboten, eine geladene Waffe so aufzubewahren, dass sie für Kindern unter 14 Jahren zugänglich ist.

Die Verletzungen der Lehrerin waren zunächst als lebensbedrohlich eingestuft worden, es habe aber „nach dem letzten Update, das wir erhalten haben, eine gewisse Verbesserung gegeben“, sagte Drew laut CNN später. Fotos und Videos, die nach der Tat aufgenommen wurden, zeigten verängstigte Kinder, Dutzende Polizisten patrouillierten. dpa