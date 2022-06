Sechs Tote bei Einsturz eines Hauses in Kairo

Kairo. Beim Einsturz eines fünfstöckigen Hauses in Ägyptens Hauptstadt Kairo sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Suche nach Opfern sei mittlerweile abgeschlossen, meldete die staatliche Nachrichtenseite Al-Ahram am Freitag.

Die Toten waren demnach im untersten Stockwerk unter den Trümmern begraben. Die Ursache des Unglücks im Stadtteil Al-Dhahir war zunächst unklar.

In Ägypten kommt es immer wieder zum Einsturz von Häusern. Viele Gebäude wurden mangelhaft errichtet oder befinden sich in einem schlechten Zustand. In anderen Fällen wurden nachträglich zusätzliche Stockwerke hinzugefügt, obwohl die Statik dies nicht zulässt.

2013 stürzten in Ägypten an einem Tag gleich zwei Wohnhäuser ein. Dabei kamen mindestens 30 Menschen ums Leben. 2019 starben eine deutsche Touristin und zwei fünf und acht Jahre alte ägyptische Kinder, als in der Stadt Luxor ein Haus zusammenbrach.