Islamabad. Ein schweres Erdbeben hat am Dienstagabend Teile Pakistans und Afghanistans erschüttert. In Pakistan sprach eine lokale Katastrophenschutzbehörde in der im Norden gelegenen Provinz Khyber Pakhtunkhwa von mindestens neun Toten sowie mindestens 40 Verletzten. Aus Afghanistan wurden mehrere Verletzte gemeldet. Das ganze Ausmaß des Bebens war am späten Abend noch unklar.

Laut der pakistanischen meteorologischen Behörde hatte das Beben in der Hauptstadt Islamabad eine Stärke von 6,8. Die US-Erdbebenwarte verortete das Epizentrum in der nordafghanischen Provinz Badachschan in der Ortschaft Dschurm und gab eine Stärke von 6,5 an. Das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) nannte auf seiner Internetseite eine Stärke von 6,5 und verortete das Beben in rund 180 Kilometern Tiefe. Nach Angaben des GFZ ruft ein solches Beben in der Regel keine unmittelbaren Schäden hervor.

Das Beben war bis ins deutlich nördlicher gelegene Kasachstan zu spüren. Videos in sozialen Netzwerken zeigten, wie Anwohner in den südlichen Städten Schymkent und Taras des zentralasiatischen Landes aufgeregt auf die Straße liefen. dpa