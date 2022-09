Tallahassee/Key West/Hanoi. Auf Kuba hinterließ Hurrikan „Ian“ große Zerstörung, nun steuert er erneut auf Land zu. Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat die Bevölkerung in seinem Bundesstaat auf schwere Schäden durch den nahenden Hurrikan „Ian“ vorbereitet. „Dies ist ein großer, starker Sturm“, sagte DeSantis am Mittwochmorgen (Ortszeit) in der Hauptstadt Floridas, Tallahassee. „Er wird eine Menge Schaden anrichten.“ Zu erwarten seien großflächige Stromausfälle und Schäden an Infrastruktur und Kommunikationsleitungen. Der Wirbelsturm hatte auf seinem Weg Richtung Florida bedeutend an Kraft zugenommen und liegt mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern nur ganz knapp unterhalb der Schwelle zur höchsten Hurrikan-Kategorie.

Noch ist der Sturm im Golf von Mexiko eingestuft als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie vier von fünf, wie das US-Hurrikanzentrum am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) mitteilte. Die Behörde warnte vor „lebensbedrohlichen Sturmfluten, katastrophalen Winden und Überschwemmungen auf der Halbinsel“. Im Verlauf des Mittwochs werde „Ian“ südlich der Stadt Tampa das Festland erreichen und könne teils bis zu 60 Zentimeter Regen mit sich bringen, hieß es. Für 2,5 Millionen Menschen galten Evakuierungsanweisungen.

Tausende Häuser beschädigt

Unterdessen verursachte der Taifun „Noru“ in den Küstengebieten von Vietnam und am Mekong River im Nachbarland Kambodscha schwere Überschwemmungen und Schäden. Der Tropensturm fegte seit der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) mit starken Winden und heftigem Regen über die Zentralregionen Vietnams. In mehreren Provinzen fiel der Strom aus. Bäume und Strommasten knickten um, Dächer wurden abgedeckt und Tausende Häuser beschädigt.

Den Behörden zufolge wurden in Vietnam zunächst keine Todesopfer gemeldet. In Kambodscha seien hingegen 16 Menschen im Hochwasser ertrunken, teilte der Katastrophenschutz mit. Meteorologen rechneten in der Region weiter mit schweren Niederschlägen und warnten vor Sturzfluten und Erdrutschen. Jedoch wütete „Noru“ weniger stark als befürchtet worden war. dpa