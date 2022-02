Schweigeminute und Glockengeläut für getötete Polizisten

Kusel (dpa) - Mit einer Schweigeminute und teils bei Glockengeläut haben viele Polizeibeamte und Bürger der beiden in der Westpfalz erschossenen Polizisten gedacht.

Parallel mit dem Beginn einer internen Trauerfeier der Polizei im pfälzischen Kusel war am Vormittag bundesweit eine Schweigeminute geplant. In Rheinland-Pfalz etwa hatten alle Polizeipräsidien ihre Beamten dazu aufgerufen, wie das Innenministerium mitteilte.

In vielen Türmen katholischer und evangelischer Kirchen etwa in der Pfalz und im Saarland sollten zugleich die Glocken läuten. «Ich habe es gerade in St. Wendel gehört», sagte zum Beispiel eine Sprecherin der Evangelischen Kirchenkreise an der Saar. Superintendent Markus Karsch vom Kirchenkreis Saar-Ost hatte zuvor mitgeteilt: «Unsere Glocken rufen die Menschen zu Andacht und Gebet, ganz persönlich und auch in der Gemeinschaft. In den Kirchen, zuhause, in der Schule oder am Arbeitsplatz. Als Zeichen der Mitmenschlichkeit, gegen die Gewalt.»

Dreyer verurteilt hämische Kommentare

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat hämische Kommentare im Internet scharf verurteilt. «Wir erleben im Netz gerade widerwärtige Dinge, dass diese Tat von manchen bejubelt wird», sagte die SPD-Politikerin. Sie nahm gemeinsam mit Innenminister Roger Lewentz (SPD) an einer nicht-öffentlichen Trauerfeier in der Fritz-Wunderlich-Halle teil.

Dreyer weiter zu den Hass-Kommentaren: «Das ist einfach nur menschenverachtend und schlimm.» Die Behörden würden weder Beleidigungen noch Drohungen dulden - und nicht nur löschen, sondern verfolgen und bestrafen.

Innenminister Lewentz sagte, in der Nacht habe es im Raum Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) bereits einen Zugriff gegeben. «Dort hatte eine Person im Netz aufgerufen, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf Feldwege zu locken und dort zu beschießen», sagte er. Man habe die Wohnung geöffnet und die Person überwältigt. Der Staat akzeptiere solche Aufrufe nicht. «Das Verfahren läuft», sagte Lewentz.

Am vergangenen Montag waren eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle nur wenige Kilometer von Kusel entfernt erschossen worden. Seit Dienstag sitzen zwei Saarländer wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord in Untersuchungshaft. Die Ermittler vermuten, dass sie Jagdwilderei vertuschen wollten.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-973305/7