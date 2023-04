Schröder-Köpf schwärmt von Pistorius

Hannover. Einst waren sie ein Paar, inzwischen sind sie getrennt – doch Doris Schröder-Köpf lobt Verteidigungsminister Boris Pistorius auch heute noch in den höchsten Tönen. „Er ist die perfekte Verbindung aus Erfahrung und Offenheit, Erdung und Vorstellungskraft, Verantwortungsgefühl und Großzügigkeit“, schrieb die 59-Jährige in einem Gastbeitrag für die „Bild“, der unter der Überschrift „Darum lieben alle Boris“ erschien. Die Ex-Frau von Altkanzler Gerhard Schröder (79) war von 2016 bis 2022 mit Pistorius (63) liiert, der im Januar sein Amt im Bund übernommen hat. Vorher war er lange Innenminister in Niedersachsen, Schröder-Köpf von 2013 bis 2022 Migrationsbeauftragte des Landes, beide sind in der SPD.

„Er hinterlässt weder politisch noch privat verbrannte Erde. Er ist meinungs- und führungsstark, die Frauen im Verteidigungsministerium können sich darauf verlassen, dass er ihre Interessen sieht und ihre Begabungen fördert“, so Schröder-Köpf. Sie verrät, dass er auch kleine Schwächen habe, etwa für Süßes. „Von ihm habe ich gelernt, dass es einen „Nachtischmagen“ gibt – vor allem für Baiser und Tiramisu.“ dpa