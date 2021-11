Rhein-Neckar. Das Wetter in der Metropolregion ist heute stark bewölkt oder bedeckt. Weiter südlich fällt zweitweise etwas Schnee, der in tiefen Lagen in Schneeregen oder Regen übergeht. Die Tageshöchstwerte erreichen um die vier Grad.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1