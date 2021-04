Schlag gegen organisierte Diebesclans

Den Haag/Rom. Europäische Ermittler haben nach Angaben von Europol bei einer internationalen Aktion gegen Diebesbanden 228 Personen festgenommen. 88 Fahrzeuge, Diebesgut, Drogen und große Summen Bargeld seien sichergestellt worden, wie Europol am Mittwoch in Den Haag mitteilte. 17 Länder waren an der Operation Trivium in ganz Europa beteiligt. Dabei hatten die Ermittler nach Europol-Angaben vor allem flüchtige Täter von Eigentumsdelikten im Visier.

AdUnit urban-intext1

70 000 Personen kontrolliert

Bei den Einsätzen vom 13. bis 16. April waren 67 000 Fahrzeuge und etwa 70 000 Personen kontrolliert worden. Dabei war den deutschen Ermittlern in Baden Württemberg ein großer Schlag gelungen. Sie hatten den Angaben zufolge einen Verdächtigen überprüft, der von dänischen Behörden wegen des Diebstahls von GPS-Installationen von Landbau-Maschinen gesucht worden war. In seinem Auto hätten die Fahnder 30 GPS-Anlagen gefunden, etwa 100 Kilogramm Gold, Silber und Elfenbein-Schmuck sowie neue Handys und Laptops.

Auch die belgischen Fahnder hatten demnach Erfolg. Sie hätten ein Fahrzeug überprüft, das an einer Autobahn abgestellt war, wie Europol berichtete. In einem nahe gelegenen Waldstück hätten die Beamten dann 380 Kilogramm Kupfer in einem Versteck entdeckt. Die Operation Trivium ist gezielt gerichtet gegen mobile Diebesbanden, die oft den Standort wechseln.

Auf Sizilien hat die italienische Polizei 30 mutmaßliche Mafiosi festgenommen. Den Männern werde unter anderem Erpressung, Sachbeschädigung und Drogenhandel zur Last gelegt, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. Der Einsatz richtete sich gegen einen Clan, der zur sizilianischen Mafia Cosa Nostra in der Stadt Enna, im Zentrum der Insel, gehört. Die Polizei beschlagnahmte außerdem Drogen und Waffen. Der Clan hatte den Polizei-Angaben zufolge den Drogenhandel in der Region kontrolliert. dpa

AdUnit urban-intext2