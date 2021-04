Schlag gegen die Mafia

Bari/Rom. Die Polizei in Italien ist landesweit gegen Mafia-Kriminelle mit Dutzenden Festnahmen vorgegangen. In der süditalienischen Stadt Bari an der Adria-Küste setzten die Ermittler in einem großangelegten Einsatz fast 100 Menschen fest. Sie seien am Montagmorgen gegen Mitglieder des „Strisciuglio“-Clans vorgegangen, teilten die Carabinieri in der Hauptstadt der Region Apulien mit.

Medienberichten zufolge werden den Verdächtigen unter anderem Mafia-Vereinigung, Erpressung und Drogenhandel vorgeworfen. Der überwiegende Teil der Festgenommenen soll in Haft kommen. Außerdem rückten die Beamten am Montag in 14 italienischen Provinzen zu Einsätzen gegen die nigerianische Mafia Black Axe aus, wie die Ermittler in der Stadt L’Aquila mitteilten. Den Verdächtigen werden unter anderem Drogenhandel, Ausbeutung durch Prostitution, Betrug und Geldwäsche mittels Kryptowährungen vorgeworfen.

Zuletzt hatten Mafia-Ermittler immer wieder größere Einsätze mit Dutzenden Festnahmen aus ganz Italien gemeldet. Gegen die kalabrische ‘Ndrangheta läuft seit Januar ein Gerichtsprozess in Lamezia Terme. Dort sind mehr als 300 mutmaßlich Mitglieder der als sehr brutal geltenden Mafia angeklagt. dpa