Lange hat man ihn nicht gesehen. Weder bei öffentlichen Veranstaltungen noch in Talkshows. Kevin Spacey, in Ungnade gefallener zweifacher Oscar-Preisträger und Hollywoods ehemals liebster Präsidentendarsteller, war abgetaucht. Und das jahrelang. Seit mehrere Männer ihm sexuelle Übergriffe vorwerfen, liegt seine Karriere als Schauspieler faktisch auf Eis. Nun, am Donnerstag, hatte er wieder

...