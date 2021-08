Sattelschlepper stürzt von Autobahnbrücke

Bad Soden-Salmünster/Offenbach (dpa) - Auf der Autobahn von Hanau nach Fulda (A 66) ist ein Sattelzug von der Kinzigtalbrücke gestürzt. Das Führerhaus des Lastwagens landete im Fluss.

Wieso das Gespann am Dienstag bei Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) von der Straße abkam, die Leitplanke durchbrach und fast 15 Meter in die Tiefe fiel, war nach Angaben der Polizei in Offenbach zunächst unklar.

Taucher suchten die Kinzig nach dem Fahrer ab. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass er den Unfall nicht überlebte. Die A 66 wurde in Richtung Fulda komplett gesperrt. Autofahrer mussten die Unfallstelle weiträumig umfahren.

Der Sattelzug hatte offenbar Paletten geladen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte er ein Baustellenfahrzeug gerammt haben und dann außer Kontrolle geraten sein, vermutete die Polizei. Die Beamten suchten nach Zeugen des Unfalls.

Die 1994 fertiggestellte Kinzigtalbrücke ist nach Darstellung des Main-Kinzig-Kreises mit 985 Metern die längste Straßenbrücke in Hessen. Täglich überqueren bis zu 30 000 Fahrzeuge das Bauwerk.

