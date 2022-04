Sandra Bullock: Zu wenig Disziplin für Nacktszenen

Berlin. Die Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock hat nicht das Bedürfnis, in Filmen nackt aufzutreten. «Niemand will, dass ich eine Nacktszene drehe und ich habe nicht die Disziplin», sagte die 57-Jährige im Interview des Nachrichtenportals «Watson».

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie ergänzte: «Du musst in Form sein und diese Sache sehr ernst nehmen.» In ihrem neuen Kinofilm «The Lost City», der am 21. April in die deutschen Kinos kommt, entfernt sie dem nackten Channing Tatum Blutegel von intimen Körperstellen. Im Interview lobte Bullock ihren Kollegen für seine Disziplin: Er sei schon um 4 Uhr morgens Schwimmen gegangen. «Ich glaube, niemand wollte irgendjemand anderes als Channing nackt mit Blutegeln in diesem Film sehen. Ich denke, die richtige Person war in diesem Film nackt.»

Die Schauspielerin Sandra Bullock stellte in London ihren neuen Film «The Lost City» vor. © Ian West

Doch auch Bullock trainierte für «The Lost City» - zumal sie im Film einige Actionszenen absolviert. «Andere haben mir dabei geholfen, fit zu bleiben... und dann betest du einfach. Man betet, nicht verletzt zu werden», sagte die 57-Jährige.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben Bullock und Tatum sind Daniel Radcliffe und Brad Pitt die Stars der Actionkomödie «The Lost City». Bullock spielt eine Autorin, die Abenteuerromane schreibt - bis plötzlich die Grenzen zwischen Erfundenem und Realität immer mehr verschwimmen.