„Säuberungskampagne“ gegen Stars und ihre Fans

Peking. Chinas kommunistischer Führung ist der Rummel um die Stars im Showgeschäft ein Dorn im Auge. Nach mehreren Skandalen gehen die Behörden massiv gegen Prominente und deren manchmal allzu enthusiastische Fans vor. Kritiker warnen vor einer „Säuberungskampagne“ im Zuge der wachsenden Ideologisierung unter Staatschef Xi Jinping, der die „große Erneuerung der chinesischen Nation“ verfolgt.

So verstärkt die Partei ihren Griff über Film, Musik und Fernsehen. „Kunst und Literatur sind wichtige Schlachtfelder für Ideen und Ideologie und damit extrem wichtig für die Arbeit der Partei“, hob Jiang Yu vom Forschungszentrum für Entwicklung unter dem Staatsrat hervor. Er übte Kritik an den Geschäftemachereien von Stars, der Manipulation von Fans und rief nach Kontrolle.

„Wenn dem Kapital erlaubt wird, sich unordentlich in der künstlerischen und literarischen Welt auszubreiten, wird diese ihre Funktion verlieren, dem Volk und Sozialismus zu dienen – und die spirituelle Heimat der chinesischen Nation zerstören“, warnte Jiang Yu, dessen Äußerungen von der Propaganda hochgespielt wurden.

Die Disziplinkommission der Partei beklagte eine „chaotische Fan-Kultur“, Fehlverhalten von Promis und „negative Nachrichten“. So musste Schauspielerin Zheng Shuang Ende August wegen Steuerhinterziehung 299 Yuan, umgerechnet 39 Millionen Euro, zahlen. Der Rapper Kris Wu wurde im August wegen des Verdachts der Vergewaltigung in Haft genommen. Es gehe um Vorwürfe, „Mädchen reingelegt zu haben, um Sex mit ihm zu haben“, zitierten Medien die Polizei. Fans riefen zu einer „Rettungsmission“ auf. „Ich habe einen Plan, um meinen Bruder zu retten“, schrieb einer. „Ich habe (den Film) ’Ausbruch’ gesehen. Ich weiß, was zu tun ist.“

Für Aufsehen sorgte auch der Schauspieler und Sänger Zhang Zhehan mit Fotos von sich 2018 im Yasukuni-Schrein in Japan, in dem verurteilte Kriegsverbrecher während der Aggression der kaiserlichen Armee gegen China geehrt werden. Seine Filme und Musik wurden von Plattformen genommen. Werbepartner ließen ihn fallen. Künstler „mit inkorrekten politischen Ansichten“ müssten gemieden werden, verfügte die staatliche Rundfunk- und Fernsehverwaltung (NRTA).

Fast 30 Prozent der Schüler beteiligen sich in Fan-Clubs oder an Unterstützungsaktionen für ihre Idole. Nicht nur chinesische Unternehmen, sondern auch Luxusmarken wie Porsche, Fendi oder Prada werben mit den Stars. Nach Schätzungen sollte der Markt bis nächstes Jahr auf 140 Milliarden Yuan (18 Milliarden Euro) anwachsen.

Hitliste verboten

Doch erließ die Disziplinarkommission einen Zehn-Punkte-Plan gegen das „Chaos“. So wurden die beliebten Rangfolgen berühmter Prominenter verboten. Nur Hitlisten erfolgreicher Filme, TV-Produktionen und Musik sind erlaubt. Agenturen von Stars und ihre Internet-Plattformen werden strenger kontrolliert.

Fan-Gruppen müssen künftig von den Agenten autorisiert sein, die auch für die Aufsicht verantwortlich gemacht werden. Gerüchte und Attacken, mit denen sich rivalisierende Fans gegenseitig fertig machen, sind „streng verboten“. Anhänger dürfen nicht mehr zu Geldausgaben aufgefordert werden. So darf in TV-Sendungen nicht mehr dafür bezahlt werden, um sich an Abstimmungen beteiligen zu können. dpa

