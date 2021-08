„RTL direkt“ will immer positiv enden

Berlin. Die neue „Tagesthemen“-Konkurrenz „RTL Direkt“ mit Jan Hofer und Pinar Atalay soll Zuschauerinnen und Zuschauer stets mit einem positiven Gefühl verabschieden. „Zum Schluss gehen wir ein bisschen persönlich, positiv raus – für die Menschen, die einen langen Arbeitstag hinter sich haben“, sagte der Redaktionsleiter, Lothar Keller, am Donnerstag. „Da werden wir ganz viel ausprobieren, ganz viel experimentieren, das ist ein Feld, wo sich uns viele Möglichkeiten bieten.“ Am kommenden Montag geht „RTL Direkt“ an den Start.

Baerbock beim Debüt zu Gast

Das Format läuft montags bis donnerstags um 22.15 Uhr, in Konkurrenz zu den „Tagesthemen“. „Das Besondere ist, dass wir uns überlegen: Was ist ein Thema des Tages, das die Menschen beschäftigt und bewegt“, so Keller. „Und das wollen wir noch einmal intensiver den Menschen näherbringen. Komplexe Themen noch einmal mit einem Gast erläutern oder mit einem Politiker genauer draufschauen, was seine Position dazu ist. Das auch zu hinterfragen“, erläuterte Keller. „Das ist mehr als wir bei den Liveschalten bei „RTL aktuell“ oder dem „Nachtjournal“ machen.“

Erster Gast wird in der Debütsendung an diesem Montag Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein. Das Hauptthema lautet dann: Was kostet eigentlich grüne Politik? dpa