Rockband beim ESC in Liverpool

Köln. Diesmal wird es beim Grand Prix laut und ein bisschen düster: Deutschland schickt die Rockband Lord Of The Lost zum Eurovision Song Contest (ESC) 2023. Die Hamburger Gruppe, die mit blutroten Outfits, viel Schminke und noch mehr Dezibel auftrat, gewann den ESC-Vorentscheid in Köln. Die Band verdankte ihr Ticket zum ESC-Finale, das am 13. Mai in Liverpool ausgetragen wird, dem Publikum. Es katapultierte die Rocker am Ende der ARD-Show „Unser Lied für Liverpool“ auf den ersten Platz. Publikums- und Jurystimmen machten je 50 Prozent aus.

„Blut und Glitzer“

Die Band tritt mit dem Lied „Blood & Glitter“ an – übersetzt „Blut und Glitzer“. Entsprechend sah der Auftritt aus. Knalliges Rot dominierte, dazu funkelte und glitzerte es. Sänger Chris Harms holte brachial alles aus seiner Stimme raus. Die Band, die Anfang des Jahres ein Nummer-eins-Album hatte, lässt sich dem Dark Rock zurechnen, vielleicht auch dem Heavy Metal. Unter anderem begleitete sie schon die Metal-Koryphäen Iron Maiden durch Europa. Bands aus einem ähnlichen Spektrum haben bisweilen gut abgeschnitten – so gewannen Lordi aus Finnland (2006) oder etwa Måneskin aus Italien (2021).

Für Deutschland – das Land, das einst Mary Roos oder Katja Ebstein und oft was von Ralph Siegel entsandte – ist es eine ungewöhnliche Wahl. In den vergangenen Jahren schickte die Bundesrepublik meist geschmeidige Pop-Nummern zum ESC. Allerdings mit verheerenden Folgen: Seit 2015 hagelte es letzte oder vorletzte Plätze. Einzige Ausnahme war 2018 Michael Schulte, der einen vierten Platz holte.

Lord-Of-The-Lost-Sänger Harms kündigte an, dass man in Liverpool „natürlich noch mal einen drauflegen“ werde. „Unsere Designerin ist gerade hochschwanger. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch schafft, uns etwas zu nähen. Aber ich würde gerne das alles noch größer, noch glamouröser machen.“ dpa