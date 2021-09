Rochade beim ZDF

Mainz. Der Abschied von Claus Kleber (Bild oben) als langjähriger Moderator des „heute journal“ setzt beim ZDF eine Personalrochade für die Moderation der Nachrichtensendungen in Gang. Wie der Mainzer Sender am Donnerstag mitteilte, soll Christian Sievers (Mitte) im „heute journal“ dauerhaft auf Kleber folgen. Sievers, bislang Sprecher der „heute“-Nachrichten um 19 Uhr, moderiert seit 2013 bereits vertretungsweise einige Wochen im Jahr das „heute journal“.

„Claus Kleber hat 18 Jahre lang dem ,heute journal’ ein Gesicht gegeben und entscheidend daran mitgewirkt, die Sendung als führendes Nachrichtenmagazin im deutschen Fernsehen auf Kurs zu halten“, sagte Chefredakteur Peter Frey. „Mit Christian Sievers wird ihm ein leidenschaftlicher Korrespondent folgen, der seine Erfahrungen als Reporter immer wieder in die Moderation einbringt.“

Sievers, unter anderem zwischen 2009 und 2014 Leiter des ZDF-Studios in Tel Aviv, war seit 2014 Sprecher der „heute“-Hauptausgabe. Auf ihn folgt Mitri Sirin (unten). Der 50-Jährige („ZDF-Morgenmagazin“) soll die „heute“-Sendung um 19 Uhr am 11. Oktober erstmals moderieren. Kleber verabschiedet sich am 30. Dezember. seko