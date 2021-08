Rettungskräfte stellen Suche ein

Grainau. Drei Tage nach der Flutwelle in der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze haben die Rettungskräfte am Donnerstag die Suche nach einem Vermissten nicht mehr aufgenommen. Die Hoffnung, ihn lebend zu finden, gehe gegen null, hieß es bei der Polizei. Bei einer tot aus den Fluten geborgenen Frau soll es sich um eine 33-Jährige aus Oberfranken handeln. Vermutet wird, dass es sich bei der vermissten Person um ihren Begleiter gehandelt haben könnte.

Die Ermittler sind dabei, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Noch immer sei nicht ganz klar, wie sich das Unglück ereignete. Am Montag war nach Regenfällen eine Flutwelle durch die Höllentalklamm und das darüber liegende Tal gerauscht. dpa