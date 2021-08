Rettung nach Havarie

Athen. Eine Motorjacht mit mindestens 17, möglicherweise auch 18 Menschen an Bord ist am Donnerstag nahe der griechischen Kykladeninsel Milos in Seenot geraten. Die Küstenwache und vorbeifahrende Schiffe konnten alle Menschen retten, berichtete das Staatsfernsehen (ERT) am Donnerstagmittag unter Berufung auf die Retter. Zuvor war eine Rettungsaktion eingeleitet worden, an der auch ein Hubschrauber teilnahm. Zunächst gab es unterschiedliche Angaben dazu, ob es sich um 17 oder 18 Menschen handelte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zur Ursache des Unglücks gab es ebenfalls noch keine Informationen, auch nicht dazu, ob die 30 Meter lange Jacht tatsächlich bereits gesunken oder im Sinken begriffen war. Die Menschen sollen sich bereits im Meer befunden haben. Ein Sprecher der Küstenwache sagte, es sei nicht klar, woher die Menschen stammten. Das Boot fuhr demnach unter britischer Flagge, was aber nichts über die Nationalität der Menschen an Bord aussagt. Es kann sich dabei um Griechen, um Touristen oder auch Migranten handeln. dpa