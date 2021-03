Berlin. „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt kehrt nach einer befristeten Freistellung wegen eines internen Verfahrens zu Machtmissbrauchsvorwürfen wieder zurück zu der Boulevardzeitung. Das teilte der Medienkonzern Axel Springer am Donnerstag in Berlin mit. Zugleich wird in der Redaktionsleitung der Marke „Bild“ umgebaut. Gemeinsam mit Alexandra Würzbach (52), Chefredakteurin von „Bild am Sonntag“ und Mitglied der Chefredaktion der „Bild“-Gruppe, wird es künftig eine Doppelspitze geben.

Nach Springer-Angaben standen im Kern der Untersuchung gegen Reichelt die Vorwürfe des Machtmissbrauchs im Zusammenhang mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen. Dabei sei man zu dem Ergebnis gekommen, „dass es nicht gerechtfertigt wäre, Julian Reichelt aufgrund der in der Untersuchung festgestellten Fehler in der Amts- und Personalführung – die nicht strafrechtlicher Natur sind – von seinem Posten als Chefredakteur abzuberufen.“ dpa