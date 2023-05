Regen, Wolken und Gewitter in Rheinland-Pfalz

Mainz/Saarbrücken. Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt vorerst nass und trüb. Am Dienstagnachmittag soll es stellenweise sogar zu Starkregen und Gewittern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen demnach zwischen 16 und 21 Grad und um die 15 Grad in höheren Lagen. In der Nacht zum Mittwoch soll es dann ebenfalls kräftig regnen und vereinzelt auch gewittern.

Für den Mittwoch sagt der DWD bei Schauern und Gewittern Temperaturen von 13 bis 19 Grad und 12 Grad in Hochlagen voraus. Die Niederschläge sollen dann in der Nacht zum Donnerstag zwar nachlassen. Im Laufe des Tages rechnet der DWD gebietsweise aber wieder mit Schauern sowie einzelnen Gewittern. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag demnach voraussichtlich 16 bis 18 Grad und 14 Grad in Hochlagen der Eifel.