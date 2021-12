Rhein-Neckar. Am Dienstag bleibt es in der Metropolregion stark bewölkt, gebietsweise fällt immer wieder Regen. Vor allem am Nachmittag und am Abend auch kräftige Schauer möglich. Dazu weht ein teilweise böiger Wind. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 11 Grad.

