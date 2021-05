Razzia gegen Schleuser

Berlin/Bratislava. Mit einer Razzia in mehreren Bundesländern und der Slowakei ist die Polizei gegen eine vietnamesische Schleuserbande vorgegangen. 33 Wohnungen und andere Räume wurden am Montagmorgen von der Bundespolizei durchsucht, sagte ein Sprecher. Der Schwerpunkt des Einsatzes lag mit 16 Objekten in Berlin. Dort wurde eine der beiden Hauptverdächtigen, eine Vietnamesin, festgenommen.

In der slowakischen Hauptstadt Bratislava wurde eine weitere Frau gestellt. 700 Polizisten waren im Einsatz. Die Bundespolizei sprach von „einem großen Schlag gegen die Schleuserorganisation und gegen die Schleuserkriminalität“. Es habe sich um mehr als 100 Verdachtsfälle von eingeschleusten Menschen gehandelt.

„Es geht um das gewerbsmäßige Einschleusen vietnamesischer Personen“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Menschen seien von Vietnam aus über die Slowakei nach Europa eingeschleust und dann in verschiedene Teile Deutschlands und andere europäische Staaten verteilt worden. Die beiden Frauen sollen Drahtzieherinnen „der organisierten Schleuserkriminalität und des Menschenhandels“ sein. dpa