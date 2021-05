Raketentrümmer landen im Ozean

Die Überreste einer für den Bau der chinesischen Raumstation genutzten Rakete sind nahe der Inselgruppe der Malediven in den Indischen Ozean gestürzt. „Der größte Teil“ sei beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglüht und zerstört worden, teilte Chinas Raumfahrtprogramm am Sonntag mit.

Zuvor war die Rakete noch über dem Nahen Osten am Himmel gesehen worden und dann über der Arabischen Halbinsel in die Erdatmosphäre eingetreten. Der Wiedereintritt der 21 Tonnen schweren Hauptraketenstufe war „unkontrolliert“, wie westliche Experten sagten. So war vor dem Risiko gewarnt worden, dass Überreste über bewohnten Gebieten niedergehen und Schäden anrichten könnten. Die neue, besonders tragfähige Rakete vom Typ „Langer Marsch 5B“ hatte am 29. April das 22 Tonnen schwere Modul „Tianhe“ ins All gebracht. Es soll den Hauptteil der chinesischen Raumstation bilden. Der Chef der US-Raumfahrtbehörde Nasa, Bill Nelson, übte nach dem Vorfall deutliche Kritik an China. dpa