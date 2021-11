Rätselraten um die Queen

London. Der Queen scheint es besser zu gehen: Die britischen Zeitungen „The Sun“ und „Daily Mirror“ veröffentlichten am Montag Fotos von Königin Elizabeth II. bei einer Autofahrt – die 95-Jährige saß selbst hinter dem Steuer des grünen Jaguar. Sie habe eine Rundfahrt über das Gelände ihrer Residenz Schloss Windsor nahe London gemacht, hieß es. Dabei war die Monarchin mit einem Kopftuch und einer Sonnenbrille zu sehen. Dem Anschein nach saß die Queen alleine in dem Wagen.

Ärzte hatten dem Staatsoberhaupt erst vor Kurzem eine zweiwöchige Ruhephase ohne Reisen verordnet und nur leichte Arbeiten am Schreibtisch erlaubt. „Die Bilder werden zweifellos Royal-Fans beruhigen, die um ihre Gesundheit besorgt sind“, kommentierte die „Sun“ die drei veröffentlichten Fotos der Queen. Wie der „Mirror“ schrieb, war es das erste Mal seit einer Nacht im Krankenhaus vor rund zehn Tagen, dass die Königin im Freien gesehen wurde.

Eigensinnige Patientin

Nach „Mirror“-Informationen lässt sich Elizabeth von ihren engsten Mitarbeitern umsorgen – Mahlzeiten servieren, Arztbesuch daheim –, das gehört ja zur royalen Routine. Aber nun sei auch Schneiderin Angela Kelly als Vertraute dabei. Und ganz besonders häufig ihr hünenhafter Kammerdiener Paul Whybrew, mit dem sie das tut, was sie am liebsten tut: fernsehen. Was die Queen nun genau quält? Das wird gehütet wie ein Staatsgeheimnis. Das Vereinigte Königreich ist in ein kollektives Rätselraten verfallen. Die zwei Wochen Schonung seien „die bedeutendste Abwesenheit ihrer langen Herrschaft“, schrieb die Zeitung „Daily Telegraph“.

Allerdings scheint die Queen eine eigensinnige Patientin zu sein. Laut „Daily Mirror“ stellt die unerschütterliche Monarchin ihre Ärzte vor Probleme. Die Königin sei fest entschlossen, am 14. November persönlich am Gedenkgottesdienst für die britischen Weltkriegstoten teilzunehmen. Der traditionelle Remembrance Day ist einer der wichtigsten Termine im royalen Kalender, und für die pflichtbewusste Monarchin steht die Teilnahme außer Frage. „Die Ärzte, die Ihrer Majestät zur Schonung geraten haben, müssen sehr gute Gründe haben, sie zu stoppen“, hieß es laut „Mirror“ aus dem Palast.

Seit fast 70 Jahren auf dem Thron

Premierminister Boris Johnson versuchte, die immer größeren Sorgen zu zerstreuen. Ihre Majestät sei „gut drauf“, sagte Johnson dem Sender ITV. Es ist eben einfach ungewohnt, dass die toughe Queen plötzlich Schwäche zeigt: Ihr Gesundheitszustand war in den bald 70 Jahren, die sie 2022 auf dem Thron sitzt, selten Thema. Mitteilungen sind rar – Privatsache! Dass der Palast über ihre Corona-Impfung informierte, lag nur daran, dass Spekulationen und Falschinformationen ein Riegel vorgeschoben werden sollte. Ob sie die zweite Impfung erhalten hat? Dazu sagt der Palast nichts. Diese Verschlossenheit wird nun teilweise aufgehoben.

Auch das belegt nach Ansicht von Palastbeobachtern, dass es sich womöglich nicht nur um eine leichte Unpässlichkeit handelt. Vielmehr ist der Gesundheitszustand der Queen in den vergangenen gut zwei Wochen besonders in den Fokus gerückt. Zunächst zeigte sie sich bei zwei Terminen mit einem Gehstock, dann strich sie „widerwillig“ einen Besuch in Nordirland. Und dann sagte sie auch noch ihre Teilnahme an der UN-Klimakonferenz in Glasgow ab. (mit dpa)