Radfahrer gestorben

Gelsenkirchen. Ein Radfahrer ist in Gelsenkirchen wegen eines E-Scooters gestürzt und tödlich verletzt worden. Der 59-Jährige sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Sie ermittelte auch mehrere Tage später noch zu den Hintergründen des tödlichen Unfalls. Einem Sprecher zufolge deutete einiges darauf hin, dass der Scooter auf dem Boden herumgelegen habe, bevor der E-Bike-Fahrer am Freitag darüber gefahren und zu Fall gekommen sei. Das sei auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg passiert, wo der Roller also „in der Regel nicht hätte liegen dürfen“. Der Radfahrer war im Krankenhaus an den schweren Verletzungen gestorben. dpa

