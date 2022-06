Queen-Jubiläum: Royal-Fans strömen ins Londoner Stadtzentrum

London. Bereits Stunden vor dem Beginn der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen sind zahlreiche Royals-Fans ins Zentrum von London geströmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Entlang der Prachtstraße The Mall, die zum Buckingham-Palast führt, campten Dutzende Hartgesottene trotz frischer Temperaturen, um gute Plätze entlang der bevorstehenden Militärparade zu erhaschen.

Wohin man schaut: «Union Jack»-Flaggen

Überall waren britische Flaggen zu sehen. Einige Menschen ließen sich den «Union Jack» auf die Wangen malen, andere trugen T-Shirts mit Porträts von Königin Elizabeth II. oder Masken der 96 Jahre alten Monarchin.

Um 10.00 Uhr (Ortszeit, 11.00 Uhr MESZ) sollte die traditionelle Militärparade «Trooping the Colour» beginnen. Dabei marschieren unweit des Palasts mehr als 1200 Soldaten sowie Hunderte Musiker zu Ehren der Queen auf. Anschließend will sich die Königin mit ihrer Familie auf dem Buckingham-Balkon zeigen. Rund um das berühmte Stadtschloss sind bereits seit Tagen Absperrungen aufgebaut und Straßen gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gratulation vom Papst

Einstweilen hat Papst Franziskus der Queen zum 70. Thronjubiläum gratuliert. «Ich schicke herzliche Grüße und gute Wünsche, zusammen mit der erneuten Zusicherung meiner Gebete, damit der allmächtige Gott Ihnen, den Mitgliedern der königlichen Familie und all den Menschen des Landes Segen der Einheit, des Wohlstands und des Friedens spende», schrieb das Oberhaupt der katholischen Kirche in einem Telegramm, das der Heilige Stuhl am Donnerstag veröffentlichte.

Zwei Störer vor Queen-Parade - Festnahmen

Kurz vor Beginn der Militärparade zu Ehren der Queen haben mindestens zwei Menschen den Aufmarsch der Soldaten gestört. Zwei Männer rannten am Donnerstag auf den Prachtboulevard The Mall und warfen sich vor einer Militärkapelle auf den Boden, wie im Fernsehsender Sky News zu sehen war. Polizisten rannten herbei und zerrten die Störer weg, von denen einer eine nachgemachte Krone trug. Sie wurden festgenommen. Es lag nahe, dass es sich um einen Protest von Monarchie-Gegnern handelte, allerdings waren die tatsächlichen Hintergründe zunächst unklar.