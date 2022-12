„Privat bin ich ganz anders“

Berlin. „Der Räuber Hotzenplotz“ wird 60. Otfried Preußlers Kinderbücher über den barfüßigen Wegelagerer mit der Pfefferpistole wurden in 34 Sprachen übersetzt und erfreuen sich noch immer großer Beliebtheit. Zum Jubiläum wurden sie nun noch mal verfilmt – obwohl der letzte Film mit Armin Rohde noch gar nicht so lange her ist. „Der Räuber Hotzenplotz“, der gerade in den Kinos angelaufen ist, zeigte schon bei seiner Berlin-Premiere, dass er beim Zielpublikum, den Kindern, prima ankommt. Den Produzenten des Films war von Anfang an klar: Die Titelrolle kann nur einer spielen – Nicholas Ofczarek. Für den österreichischen Schauspieler ist es der erste Kinderfilm.

Herr Ofczarek, sind Sie auch mit den „Hotzenplotz“-Büchern aufgewachsen?

Nicholas Ofczarek: Das war schon ein Begleiter. Kein Hauptbegleiter. Aber er war eine Zeit lang da. Nur haben mich die Bilder, diese tollen Illustrationen von Franz Josef Tripp, immer mehr interessiert.

Was war Ihre erste Reaktion, als das Angebot kam? Die Macher des Films meinten alle, diese Rolle könnten nur Sie spielen.

Ofczarek: Ja, das habe ich auch gehört. Aber da habe ich gleich gefragt: Warum ich? Die Frage stelle ich mir aber immer. Die Antwort ist auch immer dieselbe: Das Drehbuch war einfach gut, und die Rolle ist ein Geschenk. Wenn man bei der Einfachheit dieser Geschichte bleibt, dann geht ein Kosmos auf. Wenn man versucht, es mit Modernismen oder Interpretation vollzustopfen, dann geht etwas verloren. Das Buch blieb aber dieser Einfachheit treu. Der Film ist auf eine gute Weise aus der Zeit gefallen. Er hat nicht dieses übliche hohe Tempo. Wir entführen in eine andere Welt – und überlassen den Kindern auch ein bisschen Projektion: Es wird nicht alles ausformuliert. Auch ich hab mir ja was projiziert.

Darf ich fragen, was?

Ofczarek: Was ich sehr interessant finde an den Büchern: Es geht darin um eine vaterlose Gesellschaft. Kasperl und Seppl sind ja keine Brüder, die Großmutter ist auch nicht mit ihnen verwandt, sie ist einfach Frau Großmutter. Und eigentlich steht der Hotzenplotz für den überforderten Vater, der nur arbeitet, der nie daheim ist, der das Diebesgut sinnlos ansammelt, er hat ja keinen Hehler. Und der Zauberer Zwackelmann ist irgendwie die Mutter, die alles zaubern kann, nur Kartoffeln kriegt sie nicht geschält. So jedenfalls habe ich mir das mit meinem Freund und Kollegen August Diehl, der den Zwackelmann spielt, zurechtgelegt. Das regt die Fantasie an. Das spielt man natürlich nicht, es ist nur eine Anreicherung. Das muss man nicht „telefonieren“, wie ich immer sage.

Jeder hat den „Hotzenplotz“ gelesen. Und es gibt zwei große Verfilmungen mit Gert Fröbe und Armin Rohde. Wie hoch war der Erwartungsdruck? Hat man da Manschetten?

Ofczarek: Ja. Aber die hab ich immer. Ob du am Burgtheater spielst oder als Jedermann in Salzburg, hängt das immer über einem: Weißt du, wer das schon gespielt hat? Aber da kann ich eh einpacken. Ich hab genug Manschetten. Wenn ich mir das auch noch aufbürden oder es um jeden Preis anders machen würde – nein, das wär’ alles Blödsinn. Vergleichen sollen andere

Und wie war das dann, als Sie sich zum ersten Mal im Kostüm und in der Maske des Räubers Hotzenplotz im Spiegel gesehen haben?

Ofczarek: Das war alles, was ich immer wollte: falsche Zähne, falsche Haare, verstellte Stimme. Das sind genau die Dinge, die man sonst beim Film nicht darf. Hier durfte ich’s. Das war auch der Grund, warum ich den Beruf ursprünglich gewählt habe: jemand anderer zu sein. Aber auf der Schauspielschule lernst du, dass es nicht um Verstellung geht, sondern um Enthüllung. Ich sage immer: Enthüllung durch Verstellung. Ich hatte nur Bammel, ob das auch klappt oder nur albern wirkt. Ich dachte, es bedarf einer gewissen Überhöhung. Ich war mir aber nicht sicher, ob es geht. Ich glaube aber – schon. Die Verwandlung ging aber über lange Zeit. Ich hatte immer Kostüm- und Maskenproben. Ich hab mich nur nie getraut, die Stimme dazu auszuprobieren. Ich bin dafür heimlich aufs Klo. Erst als wir zu drehen begannen, war ich dann Hotzenplotz. Ich steh schon auf Vorbereitung. Aber letztlich lernst du deinen Charakter erst wirklich kennen, wenn du ihn spielst.

Der Hotzenplotz reißt am Ende aus. Könnte das ein Anreiz für eine Fortsetzung sein?

Ofczarek: Ich habe noch nichts von einer Fortsetzung gehört. Aber das Ende ist nicht deshalb so. Der entschwindet einfach wieder in sein sehr enges, aber doch weites, freies Leben. Das soll keine Tür sein. Aber – ich würd’ mich freuen. Ich hab den Hotzenplotz lieb gewonnen.

Sie dürfen, müssen aber auch immer die Fiesen, Bösen, Schmierigen spielen. Ist das auch eine Schublade? Und ist Hotzenplotz eine Gelegenheit, das ironisch zu brechen?

Ofczarek: Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird. Ich sage dann auch oft: Ich spiel das gern. Sie sehen ja, ich selbst bin ein ganz harmloser Mensch. Privat bin ich ganz anders. Aber die interessanten Figuren sind doch immer die, die Probleme und Konflikte haben, die Grenzen überschreiten, auf der falschen Seite stehen. Das erzeugt Reibung, erzeugt Dramatik. Es wär’ auch eher langweilig, mich in einer Heldenrolle zu sehen. Aber ich leide nicht darunter. Es ist auch keine Schublade. Natürlich geht man in diesem Metier auf Nummer sicher, sucht nach Erfolgsrezepten, auch wenn’s die nicht gibt. Und klar wird mir oft das Gleiche angeboten. Ich sag aber auch viel ab. Es war auch sicher gut, nach zwei Staffeln „Der Pass“ was völlig anderes zu spielen. Ein anderes Genre, ein anderes Publikum, überhaupt der erste Kinderfilm. Es wär’ auch eher langweilig, mich in einer Heldenrolle zu sehen.