Prinzessin Amalia besteht Abitur

Den Haag. Die niederländische Kronprinzessin Amalia (17) hat das Abitur bestanden – sogar mit Auszeichnung. Das teilte der Hof am Donnerstag mit. Die Prinzessin hatte in den vergangenen sechs Jahren ein Christliches Gymnasium in Den Haag besucht.

Was sie nun studieren möchte, ist noch nicht bekannt. Zunächst will die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima eine Auszeit nehmen, ein „Zwischenjahr“ (tussenjaar), wie viele ihrer Altersgenossen. „Ein bisschen reisen, die Welt entdecken“ und bei „sehr coolen Unternehmen“ Praktika machen, hatte sie kürzlich gesagt. Das Büffeln ist aber noch nicht ganz vorbei. Die 17-Jährige will ihren Führerschein machen, und muss noch die Fahrprüfung bestehen. dpa