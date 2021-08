Prinz Andrew gerät weiter in Bedrängnis

New York/London. Der Sex-Skandal um Jeffrey Epstein in den USA zieht das britische Königshaus wieder mit Macht ins Rampenlicht. Prinz Andrew habe sie als Minderjährige missbraucht, behauptet die US-Amerikanerin Virginia Roberts Giuffre – und hat in New York nun Klage gegen den mittleren Sohn von Queen Elizabeth II. eingereicht. „Ich mache Prinz Andrew für das verantwortlich, was er mir angetan hat“, betonte die 38-Jährige in einer Stellungnahme. Sie verlangt Schadenersatz von dem Royal, der die Vorwürfe seit Jahren zurückweist, sich aber wegen seiner Freundschaft zum verstorbenen Epstein von seinen Aufgaben zurückgezogen hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Vorwürfe gegen Andrew – von der britischen Presse wegen seiner Affären einst als „Randy Andy“ (etwa: geiler Andy) verspottet – sind seit Jahren bekannt. Nun aber beschäftigen sie auch die Justiz. „Wie andere minderjährige Kinder vor und nach ihr wurde die Klägerin zunächst angeworben, um Epstein Massagen anzubieten und danach eine Vielzahl von sexuellen Handlungen durchzuführen“, heißt es in der Anklage, die die „Daily Mail“ am Dienstag veröffentlichte. Giuffre sei regelmäßig von Epstein missbraucht und von ihm „ausgeliehen“ worden. „Ein solcher mächtiger Mann, an den die Klägerin zu sexuellen Zwecken ausgeliehen wurde, war der Angeklagte Prinz Andrew, der Herzog von York.“

Gratwanderung für Königshaus

Der britische Prinz Andrew. © dpa

Ein Sprecher Andrews wollte die Klage nicht kommentieren. Der Bruder von Prinz Charles hat zwar zugesagt, den Behörden helfen zu wollen – vor der Staatsanwaltschaft aber trotz Anfragen noch nicht ausgesagt.

Für Andrew und das Königshaus ist der Fall delikat. So erinnerte das Königshaus zwar im Februar an Andrews Geburtstag: „An diesem Tag im Jahr 1960 hat die Queen einen Sohn zur Welt gebracht, das erste Kind seit 1857, das von einer regierenden Monarchin zur Welt gebracht wurde.“ Offizielle Glückwünsche gab es allerdings nicht. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2