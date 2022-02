Pop-Königin und Drama-Queen: Adele verärgert ihre Fans

London. Wie schön! Adele kann wieder lachen nach all dem Chaos. Ihr Auftritt bei den Brit Awards in London am 8. Februar sollte der Höhepunkt der wichtigsten Musikpreisverleihung ihrer Heimat werden. Ihre Absage vor wenigen Tagen trieb die Veranstalter dann in die Verzweiflung. Bestes Album, bester Pop-Act, Künstlerin des Jahres – Großbritanniens erfolgreichste Sängerin war in so vielen Kategorien nominiert, dass es absurd wäre, sie nicht gewinnen zu lassen. Aber wer soll die Preise dann entgegennehmen? Laut einem Bericht der „Daily Mail“ setzten die Macher alles daran, die 33-Jährige doch noch zu überreden, „auf irgendeine Weise“ teilzunehmen – und wenn es eine Videoschalte aus ihrem Anwesen in Beverly Hills gewesen wäre.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erfolgreiche Künstlerin Adele wuchs als Tochter einer alleinerziehenden Mutter in bescheidenen Verhältnissen in Tottenham auf. Als Kind sang sie Spice-Girls-Hits nach, nach der Kunstschule bekam sie einen Plattenvertrag. Bereits ihr erstes Album „19“ von 2008 wurde ein Welterfolg. Das zweite Album „21“ verkaufte sich rund 31 Millionen Mal, so viel wie kein anderes in diesem Jahrhundert. Adele ist geschieden und hat einen Sohn. red

Mit Erfolg: Sie kommt! Auf ihrem jüngsten Foto bei Instagram strahlt sie, als hätte sie gerade beim Black Jack die Spielbank geknackt. In der Hand: eine Herzkarte. Dazu schreibt sie, sie sei „wirklich glücklich“, bei den Brit Awards aufzutreten. Und wenn sie schon mal in der Stadt sei, setze sie sich auch gleich auf die Couch von Graham Norton, Gastgeber der wichtigsten BBC-Talkshow. Und dann fügt sie noch hinzu: „Oh, und Rich schickt euch seine Liebe.“ Dies war wohl eine Anspielung auf die Gerüchte, ihre Beziehung zu dem US-Sportmanager Rich Paul (40) sei in der Krise.

Die Freude der Fans darüber, dass Adeles Leben ein einziger Jackpotgewinn ist, hält sich diesmal jedoch in Grenzen. Denn erst am 20. Januar hatte sie in einem Tränenvideo ihre lang erwartete Konzertreihe „Weekends with Adele“ in Las Vegas abgesagt – 24 Stunden vor der Premiere im Caesars Palace. Die Tickets für sämtliche 24 Shows bis zum 16. April waren verkauft, viele Fans aus aller Welt bereits angereist. „Wir haben alles versucht“, schluchzte Adele und sprach von coronabedingten Lieferverspätungen. „Mein halbes Team liegt mit Corona flach. Ich bin fertig. Es tut mir leid für alle, die schon angereist sind.“ Man sei nun mit aller Kraft dabei, Ersatztermine zu finden.

Post bekommen

Dass sie sich nun lieber auf einer glitzernden Gala vor geladenen Promigästen feiern lässt und in einer Talkshow schäkern will, statt über neue Termine zu verhandeln und die Show an den Start zu bringen, verärgert die Fans. „Ich bin von Boston nach Vegas gereist und war bereits in der Stadt, als du abgesagt hast“, schreibt Nathaniel Daniels. „Zu sehen, dass du einen TV-Auftritt bewirbst und gleichzeitig zwölf Tage nach deiner Konzertabsage immer noch schweigst, empfinde ich als respektlos. Ich habe Urlaub genommen, Geld ausgegeben und logistische Hürden auf mich genommen, nur um deine Show zu sehen.“ Ein einfaches „Wir arbeiten daran“ hätte ihm gereicht. Andere schlagen einen garstigeren Ton an. „Ich bekomme die Tickets nicht ersetzt, solange es noch keine Ersatztermine gibt“, schimpft eine Nicole Anna. „Ist DAS jetzt deine Priorität? Nichts kümmert mich weniger, als wenn Rich grüßen lässt. Ich will nur meine 1500 Dollar zurück.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Damit liegt sie durchaus noch im günstigeren Bereich. Tickets für die ausverkauften Konzerte wurden auf dem „zweiten Markt“ zuletzt für mehr als 35 000 Dollar angeboten. Schon die offiziellen Tickets kosteten zwischen 100 und 5000 Dollar. Insgesamt sollen die Veranstalter bereits 50 Millionen Dollar für den Kartenverkauf eingenommen haben.

Absage kostet Millionen

Gleichzeitig sickert immer mehr durch, dass die Corona-Pandemie nur ein vorgeschobener Grund für die Absage gewesen sein soll. Adele soll sich vielmehr mit ihrer Bühnenbildnerin Esmeralda Devlin überworfen haben. Design, Sound, Videos – nichts habe der Sängerin gepasst, berichten verschiedene US-Medien übereinstimmend. Panikattacken, Wutanfälle und Verspätungen hätten die Proben immer wieder zu einer Prüfung für alle werden lassen. Ständig habe sie mit ihrem Lebensgefährten telefoniert, meist im Streit.

Auch im Caesars Palace ist man nicht gut auf Adele zu sprechen. Zwar springt Country-Star Keith Urban an einigen Abenden ein. Laut der „Washington Post“ verliert das Hotel-Theater nach den Lockdown-Monaten trotzdem erneut Millionen. Und selbst in ihrer Heimat sieht man die TV-Auftritte kritisch: „Schafft Adele es nur noch für ein Promipublikum aus dem Bett?“, fragt die „London Times“.