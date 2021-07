Polizei warnt vor Enkeltrick

Lübeck. Es beginnt harmlos. Das Telefon klingelt und der Anrufer meldet sich: „Rate mal, wer hier ist.“ Bei einem solchen Auftakt sollten die Alarmglocken schrillen. „Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Es könnte sich um einen Enkeltrick-Betrüger handeln“, sagt Matthias Rascher, Sprecher des LKA Mecklenburg-Vorpommern.

Immer wieder funktioniert der Trick. „Sie gaukeln den Angerufenen vor, ein Verwandter bräuchte dringend Geld für den Kauf einer Wohnung, eines Autos oder zur Regulierung eines Unfallschadens“, sagt die Sprecherin des LKA Sachsen, Kathlen Zink. „Der Enkeltrick ist eine deutsche Erfindung mit inzwischen internationaler Verbreitung“, sagt der Soziologe Christian Thiel, der an der Uni Augsburg die Hintergründe von Betrugstaten erforscht.

Der Schaden ist oft hoch. So ergaunerten Betrüger in Nordrhein-Westfalen 15 000 Euro von einer 82-Jährigen, die glaubte, mit dem Geld ihrer Enkelin beim Kauf einer Wohnung zu helfen. Im Landkreis Stade erhielten zehn ältere Menschen Anrufe, in denen Summen von bis zu 30 000 Euro für ein Medikament für ein an Corona erkranktes Familienmitglied gefordert wurden.

Doch warum fallen immer wieder ältere Menschen auf die Betrüger rein? „Die Täter entwickeln eine effiziente Täuschungs-Choreographie, die die Opfer überzeugt“, sagt Thiel. „Sie verfügen über eine Art Werkzeugkasten mit typischen Täuschungstaktiken, die sie wie Bausteine zu unterschiedlichen Betrugsmaschen zusammensetzen.“

„Viele Senioren fühlen sich in ihren eigenen vier Wänden sicher, so dass sie vorhandenes Wissen außer Acht lassen“, sagt Frank Scheulen vom LKA Nordrhein-Westfalen. „Dazu kommen oft eine tief verankerte Hilfsbereitschaft, ausgeprägtes Sozialverhalten und Respekt gegenüber vorgeblichen Amtspersonen. Alles zusammen ist der Schlüssel zur systematischen perfiden Ausbeutung von Seniorinnen und Senioren .“ dpa