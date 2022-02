Polizei-Roboter am Brandort in Essen im Einsatz

Essen. An dem ausgebrannten Wohnkomplex in Essen sind Experten mit einem vierbeinigen Polizei-Roboter im Einsatz. Mit dem 35 Kilogramm schweren Laufroboter soll nach Polizeiangaben das einsturzgefährdete Gebäude nach dem Ende der Löscharbeiten erkundet werden.

Beamte brachten den Roboter, der wie die Polizeiautos mit blauer und gelber Signalfarbe lackiert ist, in einem Transporter an den Brandort. Der Roboter ist dann in Betrieb genommen worden. Die Ursache des verheerenden Bandes in Essen von Montag - mit drei Verletzten und 35 zerstörten Wohnungen - ist bislang noch unbekannt.

Der Roboter mit dem Spitznamen «Herbie» war erst vor wenigen Wochen bei einem Termin mit Innenminister Herbert Reul (CDU) in Duisburg vorgestellt worden. Nach den damaligen Angaben kann der Roboter mit Kameras und Sensoren beispielsweise Katastrophenorte erkunden.

In Essen haben Feuerwehrleute in der Nacht zum Dienstag noch kleine Glutnester in dem Wohnkomplex gelöscht. Gegen 7.00 Uhr hätten die Einsatzkräfte «Feuer aus» gemeldet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Damit werde die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben.

