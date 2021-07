Polizei findet gestohlenes Polke-Gemälde in Mainzer Wohnung

Mainz. In einer Mainzer Privatwohnung hat die Polizei ein gestohlenes Bild des verstorbenen Malers Sigmar Polke entdeckt. Dabei handelt es sich um das Gemälde „Vasen Linsenbild“, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge ging bereits im November bei der Mainzer Kriminalpolizei der Hinweis auf ein Verkaufsangebot für das gestohlene Gemälde ein. Danach seien umfangreiche Ermittlungen vorangetrieben worden. Zwei 43 und 48 Jahre alte Männer sowie eine 39-jährige Frau seien in den Fokus der Kriminalpolizei gerückt. Der Marktwert des Bildes belaufe sich auf mehrere Hunderttausend Euro. Sachverständige des Bundeskriminalamtes haben die Echtheit des Bildes bestätigt. Das Bild sei nach Polkes Tod 2010 zusammen mit weiteren seiner Werke aus einer Kölner Galerie gestohlen worden. dpa

