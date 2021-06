Polizei fährt mit Panzer durchs Tor

Düsseldorf. Die Clan-Familie residierte in einer Villa in Leverkusen, während sie der Polizei zufolge Sozialleistungen in sechsstelliger Höhe bezog. Ermittler taxierten das Anwesen im Stadtteil Rheindorf auf einen Wert von mehr als einer Million Euro. Doch am Dienstag durchbrach ein Polizeipanzer das Tor zum Anwesen und sprengte eine Spezialeinheit die Haustür auf. Vier Familienangehörige wurden festgenommen.

AdUnit urban-intext1

Gegen den staatenlosen Hauptbeschuldigten (46), seine Frau (42) und seine beiden Söhne (24/28) lagen Haftbefehle vor. Rund 600 Polizisten waren an der Aktion in 15 NRW-Städten beteiligt, berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Die Leverkusener Familie wird dem Al-Z.-Clan zugerechnet. Der 46-Jährige soll Schlichter des Clans sein, der zu den großen in Nordrhein-Westfalen zählt. Dem Clan werden 227 Tatverdächtige zugerechnet, die für 441 Straftaten verantwortlich sein sollen. Allein in dem Leverkusener Anwesen stießen die Ermittler auf 290 000 Euro Bargeld. Derweil habe die Familie mindestens 400 000 Euro Sozialleistungen kassiert.

Polizeibeamte bewachen sichergestell-tes Bargeld und Waffen. © dpa

Ein scheinbar mittelloser Sohn der Familie habe das Haus gekauft und an seinen Vater vermietet. Die Miete habe das Jobcenter beglichen. Die Umstände der Finanzierung der Immobilie sprächen für „Geldwäsche in Reinkultur“, sagte Thomas Jungbluth, leitender Ermittler gegen Organisierte Kriminalität im Landeskriminalamt NRW. Eine Reihe von Leuten habe größere Geldbeträge als Schenkung oder Darlehen überwiesen und später in bar von Unbekannten erstattet bekommen.

Neben dem organisierten bandenmäßigen Sozialbetrug gebe es Hinweise auf Gewaltdelikte, Schutzgelderpressung und Rauschgiftkriminalität. Es seien zwei scharfe Pistolen und eine Kalaschnikow-Maschinenpistole entdeckt worden. Bei dem 46-jährigen handele es sich um „einen der absoluten Top-Leute der Clan-Kriminalität in NRW“, sagte Reul. dpa

AdUnit urban-intext2