Polizei bestreitet Foltervorwürfe

Starnberg. Im Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord in Starnberg erhebt die Verteidigung eines der Angeklagten Foltervorwürfe gegen die Ermittler. Es geht dabei um die Vernehmung des Hauptangeklagten. Dieser hatte dabei laut Polizei die Tat gestanden und einen Komplizen benannt. In einem Schreiben an das Landgericht München II fordern nun die Anwälte des angeblichen Komplizen, diese Aussage nicht als Beweismittel zuzulassen. Die „angeblich gewonnenen Informationen beruhen auf verbotenen Vernehmungsmethoden“, heißt es darin. Die Anwälte werfen der Polizei „Erniedrigung, Quälerei und Misshandlung“ vor. Die Polizei wies das entschieden zurück: Der Vorwurf entbehre jeder Grundlage. dpa

