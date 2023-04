Duisburg. Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt sind am Dienstagabend nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei sei mit starken Kräften vor Ort, sagte ein Sprecher. Bürger sollten den Bereich meiden, sagte er.

Nach Informationen der «Bild» soll die Polizei von einer Amok-Tat ausgehen. Demnach sollen der oder die Täter noch auf der Flucht sein. Laut WDR sollen zwei Täter in dem Fitnessstudio auf Besucher eingestochen haben. Die Polizei richtete eine Medienanlaufstelle für die Presse vor dem Rathaus in Duisburg ein.