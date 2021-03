  Pfleger zieht Koala-Baby Eerin groß

Duisburg. Das kleine Koala-Mädchen Eerin im Duisburger Zoo hat nicht genug Milch von seiner Mutter bekommen – da ist Tierpfleger Mario Chindemi eingesprungen. Er fütterte Eerin mit einer Milchspritze, Tag und Nacht. Zeitweise nahm Chindemi das wenige Hundert Gramm schwere Jungtier sogar mit nach Hause. Für den Pfleger bedeutete das kurze Nächte, denn Koalas sind nachtaktiv. Eerin, ein Dreivierteljahr alt, ist mittlerweile aus dem Gröbsten raus, wächst ordentlich und soll bald dauerhaft in der Koala-Gruppe des Zoos leben. Der Name bedeutet in der Sprache der australischen Ureinwohner übrigens „kleine graue Eule“. Der Duisburger Zoo ist spezialisiert auf Koala-Haltung. Die Tiere fressen ausschließlich frische Eukalyptus-Blätter, die im Winter eingeflogen werden müssen. red