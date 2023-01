Pflegen am Limit

London. Die verwackelten Bilder zeigen signalgelbe Rettungswagen in nächtlicher Kulisse. Sie stehen in einer langen Schlange rechts und links einer Straße, die zum Krankenhaus in Peterborough führt, einer Stadt im Osten Englands. „Ich kann ihnen gar nicht sagen, wie viele Wagen es genau waren“, sagt Hannah und blickt dabei auf den Bildschirm ihres Smartphones. Ihr Vater, ein Diabetiker, lag nach einem Sturz fast zwei Tage in seiner Wohnung, bevor er gefunden wurde, berichtet die Frau, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, gegenüber Journalisten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch die Polizei zur Hilfe gerufene Rettungskräfte transportierten ihn vergangene Woche zu einer Klinik. Dort harrte er aus, rund 36 Stunden, erst im Rettungswagen, dann im Gang. Hannah drehte ein Video, um das Unfassbare zu dokumentieren. „Da war Blut auf dem Fußboden, in den Korridoren lagen Verletzte. Ich konnte es einfach nicht glauben.“ Geschichten dieser Art werden in Großbritannien aktuell täglich berichtet. Die seit Jahren anhaltende Krise des nationalen Gesundheitsdienstes NHS eskaliert nun vollends. Ärzte, Pfleger, Krankenhausmanager und Rettungssanitäter sind sich einig: So schlimm war es noch nie. Um auf die Lage aufmerksam zu machen und mehr Lohn einzufordern, haben Gewerkschaften zu Streiks aufgerufen. Seit Dezember gehen Pflegekräfte regelmäßig auf die Straße.

„Es fällt mir schwer, das so zu sagen. Aber unter den aktuellen Umständen sind Patienten in den öffentlichen Krankenhäusern nicht mehr sicher“, fasst Chelsea, eine 22-jährige Krankenschwester aus London, die Lage gegenüber dieser Zeitung zusammen. „Wir wollen den Menschen helfen. Wir geben unser Bestes. Aber wir werden ihnen nicht mehr gerecht.“ Die junge Frau arbeitet dort, wo die Lage aktuell besonders brisant ist: in einer Notaufnahme. „Ich habe in den vergangenen Wochen ungewöhnlich viele Menschen auf unserer Station sterben sehen“, sagt sie. Sie beobachte täglich, wie Patienten auf den Gängen warten müssen. Oft seien es die Rettungskräfte, die dann bei ihnen bleiben, weil Betten und Personal fehlen. Und das, obwohl sie längst zum nächsten Einsatz müssten.

Mehr zum Thema Notfälle Streik legt britischen Rettungsdienst lahm Mehr erfahren Fragen & Antworten «Krankenhäuser auf der Intensivstation» - Reform soll helfen Mehr erfahren Bahnverkehr Deutsche Bahn: Jeder dritte Fernverkehrszug 2022 zu spät Mehr erfahren

Laut Schätzungen des Berufsverbandes „Royal College of Emergency Medicine“ sterben in den Notaufnahmen aktuell jede Woche zwischen 300 und 500 Menschen an den Folgen von Verzögerungen. Die Umfrage „British Social Attitudes“ ergab, dass die Zufriedenheit der Öffentlichkeit mit dem Gesundheitsdienst zwischen 2020 und 2021 von 53 auf 36 Prozent gesunken ist. „Weil die Patienten verzweifelt sind, werden wir oft beleidigt“, berichtet Aldwin, ein 44-jähriger Krankenpfleger und Teamleiter in einem Londoner Krankenhaus. „Der NHS ist nicht mehr, was er einmal war“, sagt Chelsea.

Weniger Betten, weniger Personal

Doch wie konnte es so weit kommen? Für die Zuspitzung der Lage sind die Sparmaßnahmen der Tories seit 2010 verantwortlich, betont Stuart Hoddinott von der Denkfabrik „Institute for Government“ im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Gesundheitsdienst wird, anders als in Deutschland, nicht über eine Versicherung, sondern über Steuern finanziert. Die konservative Regierung habe in den vergangenen zwölf Jahren jedoch nicht nur an den Löhnen gespart, es sei insgesamt deutlich weniger investiert worden. Es gibt weniger Betten und weniger Personal. Krankenhäuser wurden nicht restauriert, IT-Systeme nicht aktualisiert, technisches Equipment nicht erneuert.

Die Mehrheit der Briten unterstützt den aktuellen Streik. An der Haltung der Regierung änderte sich in der Wahrnehmung der medizinischen Kräfte jedoch nichts. Im Gegenteil: Während Ex-Premierminister Boris Johnson die Sozialabgaben im Jahr 2021 noch erhöhen wollte, um mehr Geld in den NHS pumpen zu können, wurden diese Pläne im September vergangenen Jahres durch seine Nachfolgerin Liz Truss über den Haufen geworfen. Regierungschef Rishi Sunak hält an dem Beschluss fest, bis heute.

Zwar wurde dem Personal eine Lohnerhöhung von rund zwei Prozent zugesagt. Das ist den Gewerkschaften angesichts von einer Inflation von rund elf Prozent zu wenig. Auch der Brexit ist ein Problem. Pfleger gingen zurück in die EU, zu wenige ausländische Kräfte kamen nach. Viele wechselten die Branche, weil sie in deutlich weniger stressigen Jobs mehr Geld auf ihrem Konto haben, beispielsweise in der Gastronomie. Ein Krankenpfleger verdient im NHS umgerechnet rund 2000 Euro netto pro Monat. „Das ist zu wenig, erst recht, wenn man in London lebt“, berichtet Aldwin. Nach Jahren der Unterfinanzierung sind das System und die Menschen, die darin arbeiten, am Anschlag.