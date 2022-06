Pfingst-Wetter: Für jeden Geschmack etwas dabei

Offenbach. Am Pfingstwochenende ist nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für jeden Geschmack etwas dabei. «Man muss nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein», sagte Magdalena Bertelmann vom DWD in Offenbach am Samstag.

Die Unwettergefahr sei am Pfingstsonntag am größten. Am Pfingstmontag werde es dann «etwas weniger turbulent».

In Süddeutschland, vom Bodenseeraum über das Alpenvorland bis zum Bayerischen Wald, sind laut DWD am Sonntag schwere Gewitter möglich. Sie könnten neben heftigem Starkregen auch mit großem Hagel und Böen bis in den Orkanbereich einhergehen. Auch im Westen und der Mitte Deutschlands bestehe Gewittergefahr - dort voraussichtlich aber weniger heftig. Außen vor bleiben nur der äußerste Norden und Osten.

Insgesamt sei für «jeden Wettergeschmack was dabei», so Bertelmann: Stundenlangen Sonnenschein gibt es zum Beispiel am Sonntag auf den Ostseeinseln. Schwülwarm ist die Luft unter anderem in Unterfranken. Einstellige Temperaturen sind nachts nordöstlich der Elbe zu erwarten. Gewitter-Fans kommen vor allem in Bayern auf ihre Kosten.

