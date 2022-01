Penélope Cruz über Heldentum

Los Angeles (dpa) - Für Hollywoodstar Penélope Cruz gibt es Wichtigeres, als eine Heldin zu sein. «Offen gestanden laufe ich eher weg, wenn es brenzlig wird», sagte die 47-Jährige dem Magazin «Bunte».

Ihre Rolle in dem Actionthriller «The 355» habe sie sich deshalb bewusst ausgesucht, erzählte Cruz. «Die Frau hat eine starke Persönlichkeit, aber sie will sich körperlich nicht in Gefahr bringen, sondern lieber nach Hause zu ihrer Familie. Das wäre auch meine Reaktion.»

In «The 355» tut sich eine Gruppe Frauen zusammen, um die Welt zu retten. Neben Cruz spielen Diane Kruger, Lupita Nyong'o, und Jessica Chastain mit. Cruz' Charakter, eine kolumbianische Psychologin, muss allerdings zunächst von den anderen dazu überredet werden, sich ihnen anzuschließen. Der Agententhriller kommt am 6. Januar ins Kino.

© dpa-infocom, dpa:220104-99-583000/4

