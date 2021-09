Parade durch New York

New York. Nachdem im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie für Zuschauer nur eine Online-Version stattgefunden hatte, soll die traditionelle New Yorker Thanksgiving-Parade in diesem Jahr wieder durch die Straßen der Millionenmetropole ziehen. Allerdings dürften bei dem Spektakel deutlich weniger Teilnehmer mitmachen, sie müssten Masken tragen, Abstand halten und – abgesehen von wenigen, streng geregelten Ausnahmen – geimpft sein, teilte die veranstaltende Kaufhauskette Macy’s mit. Riesige Heliumballons, Fahnenträger und Musik sollen aber bei der 95. Parade am Feiertag Thanksgiving am 25. November wieder dabei sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im vergangenen Jahr hatte die Parade wegen der Pandemie corona-konform stattgefunden – deutlich kleiner, nur an einem Ort und für Zuschauer nur online zu sehen. dpa