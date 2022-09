Pärchen knackt Code

Köln. „Der von Ihnen eingegebene Code ist... richtig“: Nach rund drei Stunden trug die RTL-Computerstimme am Sonntagabend die erlösenden Worte vor und gab einen Koffer voller D-Mark frei. Zum ersten Mal seit 1998 hatte Moderatorin Ulla Kock am Brink wieder zur „100 000 Mark Show“ gebeten. Im Schnitt waren 1,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei – eine für 2022 respektable Quote ab 20.15 Uhr (7,2 Prozent). Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Einschaltquote sogar bei 12 Prozent.

Vier Paare traten in der Primetime gegeneinander an. Im goldenen Funkenregen standen am Ende Andrea (45) und Markus (51) aus Rheinland-Pfalz. Das Paar nahm inklusive der Gewinne aus vorigen Spielrunden 114 050 Mark mit nach Hause. Ausgezahlt wird der Gewinn laut RTL aber zum Wechselkurs in Euro. „Ihr habt es so verdient“, lobte Kock am Brink.

Sie hatte bereits von 1993 bis 1998 durch die Kult-Gameshow geführt und ein Millionenpublikum erreicht. 1998 übernahm Moderator Franklin das Ruder, bevor die Show im Jahr 2000 vorerst eingestellt wurde. 2008 gab es ein beinahe schon in Vergessenheit geratenes Mini-Comeback als „Die 100 000 Euro Show“ mit Inka Bause. dpa