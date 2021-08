Optimale Bedingungen

Oldenburg. Weniger Touristen, optimales Wetter: Bei der Seehundzählung in diesem Sommer im niedersächsischen Wattenmeer ist das zweite Jahr in Folge die 10 000er-Marke geknackt worden. Bei den 15 Flügen zwischen Juni und August wurden 10 277 Seehunde zwischen Ems und Elbe gezählt, wie das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) am Dienstag mitteilte. Im vergangenen Jahr waren es 10 382, davon über 2600 Jungtiere. Der Nachwuchsbestand sei konstant hoch geblieben.

Grund dafür sei, dass die Wetterbedingungen während der Geburts- und Aufzuchtphase im Juni optimal gewesen seien. Aber auch der coronabedingte spätere Tourismus-Start habe sich vermutlich positiv auf den Tierbestand ausgewirkt: Die Seehunde seien dadurch wesentlich weniger von Menschen gestört worden. Störungen könnten Fluchtreflexe auslösen, bei denen Jungtier und Mutter voneinander getrennt werden können. „Insgesamt gesehen machen die Seehunde einen gesunden und vitalen Eindruck“, sagte Laves-Präsident Eberhard Haunhorst. Seit 1958 wird der Bestand in Niedersachsen systematisch erfasst.