Oberst Kate bei der Truppe: Prinzessin hilft bei Übung

Salisbury. Bei eisigen Temperaturen und Schnee hat Prinzessin Kate bei ihrem ersten Besuch als Oberst der Irish Guards an einer Übung teilgenommen. Die Schwiergertochter von König Charles III., in eine grüne Kampfuniform gekleidet, half einem Sanitäter am Mittwoch bei der Erstversorgung einer Schusswunde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 41-Jährige hatte bei dem Garderegiment den Ehrentitel «Colonel of the Irish Guards» von ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William, übernommen, der als Prince of Wales nun «Colonel of the Welsh Guards» ist.

Anschließend erhielt Kate eine Tour des Übungsgeländes nahe der südenglischen Stadt Salisbury sowie eine Einweisung in das Minenräumungstraining, das die Irish Guards derzeit für ukrainische Soldaten geben. Bataillonskommandeur Oberstleutnant James Aldridge nannte Kates Besuch eine besondere Ehre. «Es ist besonders passend, dass einige unserer Soldatinnen am Weltfrauentag auf ein solch inspirierendes weibliches Vorbild treffen», sagte Aldridge.

Die Infanterietruppe war 1900 von Queen Victoria gegründet worden und ist eines von fünf Leibregimentern des Königs.