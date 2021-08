Nur bei jedem sechsten Feuerwehreinsatz brennt es auch

Baden-Württemberg. Nur bei jedem sechsten Einsatz muss die baden-württembergische Feuerwehr tatsächlich einen Brand löschen. Im vergangenen Jahr rückten die Löschtrupps insgesamt 18 139 Mal aus, um Flammen zu bekämpfen, wie aus der Statistik der Einsätze für das vergangene Jahr hervorgeht. Das sind 16,3 Prozent der Alarme. In etwa jedem fünften Fall (22 161 oder 19,9 Prozent) handelte es sich um einen Fehlalarm. Grund seien vor allem Brandmeldeanlagen, zu denen auch Rauchwarner in Privatgebäuden gehören, hieß es am Freitag weiter.

Insgesamt waren die Feuerwehrleute des Landes im Jahr 2020 seltener unterwegs als im Jahr zuvor. Die Zahl der Einsätze ging auf 111 302 zurück (minus 5,8 Prozent), vor allem weil das Land im vergangenen Jahr von flächendeckenden Unwettern und Stürmen verschont blieb. Am häufigsten waren die Feuerwehren bei sogenannten technischen Hilfeleistungen gefragt, also etwa um Unfallfahrzeuge zu bergen oder Ölspuren zu beseitigen.