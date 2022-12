Notfallretter schlagen Alarm

Berlin. Vertreter von Rettungsdiensten warnen vor einem Kollaps der Notfallrettung in Deutschland und fordern Maßnahmen gegen Überlastung und Personalnot ein. Es bestehe die Gefahr, dass das System zusammenbreche, erklärte ein kürzlich gegründetes „Bündnis pro Rettungsdienst“ am Montag in Berlin. Der Rettungsdienst sei generell leistungsfähig, er komme aber immer mehr an seine Grenzen. Die Einsatzzahlen nähmen bundesweit zu, sagte der zweite Vorsitzende des Deutschen Berufsverbands Rettungsdienst, Frank Flake. Oft seien es Bagatell-Fälle, mehr Personal für mehr Einsätze stehe aber nicht zur Verfügung. „Wir erleben gerade eine nie dagewesene Berufsflucht.“

Zu beobachten seien eine gesunkene Schwelle, Rettungsdienste zu alarmieren, und unzureichende Kenntnisse, welche Nummer die richtige sei, so das Bündnis. „Rettungsdienst rettet Leben und ist kein Taxi“, sagte Oliver Hölters von der Mitarbeiterseite der Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas. Das Bündnis fordert eine Ausbildungsinitiative, moderne Arbeitszeitmodelle und angemessene Bezahlung. Nötig sei eine Vernetzung des Notrufs 112 und der ärztlichen Bereitschaftshotline 116 117 mit Abfragen, um Fälle in die jeweils passende Versorgung zu steuern.

Tarifverhandlungen laufen

Überlastung und Personalnot machen Rettungsdiensten zu schaffen.

Die Gewerkschaft Verdi forderte eine Verkürzung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit auf 44 Stunden. Überlange Arbeitszeiten von bis zu 48 Stunden führten zu hohen gesundheitlichen Belastungen für die Beschäftigten, sagte Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler am Montag anlässlich von Tarifverhandlungen für Beschäftigte im kommunalen Rettungsdienst.

Ein Busunfall in Berlin, bei dem eine 15-Jährige starb, hatte am Wochenende ein Schlaglicht auf die Lage der Rettungsdienste geworfen. Als erster Wagen war ein Notarzt neun Minuten nach dem Notruf vor Ort, die ersten Rettungswagen erst nach 20 Minuten, hieß es. dpa