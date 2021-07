Niederlande im „schlimmsten Alptraum“

Amsterdam. Blumen liegen auf der Straße mitten in Amsterdam, zwischen Bars, Kneipen und Terrassen. Kerzen brennen, traurige Menschen haben Briefe auf die Steine gelegt: „Halte durch, Peter“ oder „Kämpfe, Peter“. Passanten halten kurz an, schauen. „Wir dürfen nicht zulassen, dass unser schönes Amsterdam in den Würgegriff der Verbrecher gerät“, sagt eine Frau am Mittwoch. „Ich bin entsetzt.“ Sie steigt vom Fahrrad und legt einen Strauß Blumen auf die Straße. „Ich bewundere de Vries“, sagt ein Mann.

Es sind Szenen vom Tatort eines Verbrechens, das entsetzt und schockiert. Der international bekannte Reporter Peter R. de Vries (64, Bild) war am Dienstagabend niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Er rang am Mittwoch noch mit dem Tod. Für viele Niederländer ist de Vries ein Symbol für den Kampf gegen das Verbrechen. Aus dem In- und Ausland kommen Reaktionen, geprägt von Schock, Wut und Mitgefühl. König Willem-Alexander äußert sich am Rande des Staatsbesuches in Berlin entsetzt über den, wie er sagt, Anschlag auf den Rechtsstaat. Premier Mark Rutte spricht von einem „Anschlag auf den freien Journalismus“. Alle 17 Millionen Niederländer fühlten nun mit der Familie, so Rutte im Parlament. Auch die deutsche Regierung verurteilt die Tat. Es handele sich um einen „hinterhältigen Anschlag“, sagt die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Mittwoch. Wenn sich bestätigen sollte, dass der Reporter aufgrund seiner journalistischen Tätigkeit attackiert wurde, sei dies „ein klarer Angriff auf die Pressefreiheit“ gewesen.

Vertrauensperson von Kronzeugen

Am Tag nach der Tat beim Leidseplein verdichten sich die Hinweise, dass dahinter das organisierte Verbrechen steckt. Zwei Männer, die bereits wenige Stunden nach der Tat festgenommen worden waren, sind tatverdächtig: ein 35-jähriger Pole, wohnhaft im Ort Maurik im Südosten des Landes, sowie ein 21 Jahre alter Rotterdamer. Beide sollen am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bei Hausdurchsuchungen sind Computer und Munition sichergestellt worden – mehr Einzelheiten nennt die Polizei nicht. Doch vieles weist darauf hin, dass der Anschlag in direktem Zusammenhang steht mit dem jüngsten Fall des Reporters.

Er ist Vertrauensperson von Nabil B., dem Kronzeugen im Marengo-Prozess gegen eine Drogenbande. Dabei geht es um mehrere Auftragsmorde. Der unschuldige Bruder des Kronzeugen war bereits umgebracht worden, 2019 wurde auch Nabil B.’s Anwalt erschossen.

Die Tat erinnert an das Drehbuch eines Thrillers. Gegen 19.30 Uhr verlässt de Vries ein TV-Studio und macht sich auf den Weg zu seinem Auto. Da nähert sich ihm ein Mann, wie man auf Videoaufnahmen sieht – schmal, er trägt eine Art Militärjacke mit Tarnmotiv. Mehrere Schüsse fallen – vier oder fünf. De Vries fällt zu Boden. Eine Frau rennt zu ihm, hält seine Hand, bis Polizei und Krankenwagen ankommen.

Der Täter läuft weg – im Joggingtempo, wie Zeugen sagen. Ein paar Straßen weiter steigt er in ein silberfarbenes Auto, das offenbar auf ihn gewartet hatte. Die Polizei nimmt die Verfolgung auf. Etwa 60 Kilometer weiter, kurz vor Den Haag, stoppt sie das Fluchtauto und nimmt die beiden Verdächtigen fest. Ein dritter Mann, der auch festgenommen wird, hat nichts mit dem Fall zu tun.

Behörden warnten de Vries

Der Anschlag kommt nicht unerwartet. Peter R. de Vries wusste, dass er Zielscheibe war. Noch im vergangenen Herbst war er von Sicherheitsbehörden gewarnt worden. „Gestern ist der schlimmste Alptraum Wirklichkeit geworden“, schreibt Royce de Vries, der Sohn des Reporters, am Mittwoch. Neuigkeiten über den Zustand seines Vaters meldet er nicht. „Vieles ist noch unsicher.“

Für Opfer und Angehörige ist der Reporter der letzte Strohhalm, um Gerechtigkeit oder Gewissheit zu bekommen. Wie ein Pitbull beißt er sich in Fällen fest, lässt erst locker, wenn sie gelöst sind. So sorgte er mit 44 TV-Sendungen für die Wiederaufnahme eines berüchtigten Mordfalles – und am Ende für den Freispruch von zwei unschuldigen Männern. De Vries war die treibende Kraft hinter der Jagd auf den 2018 festgenommenen mutmaßlichen Mörder des elfjährigen Nicky Verstappen.

International Furore machte er 1987 mit seinem Bestseller über die Entführung des Brauers Freddy Heineken. Und dann mit seinen Reportagen zum Fall von Nathalee Halloway. Die Amerikanerin war 2005 auf der Karibikinsel Aruba verschwunden und wohl von einem Niederländer getötet worden. dpa (Bild: dpa)